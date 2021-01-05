В рамках 16-го тура мужской Париматч суперлиги прошли два матча. «Зенит» из «Санкт-Петербурга победил «Урал» на выезде в четырех сетах. Казанский «Зенит» также в четырех сетах взял верх над «Нефтяником».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (25:22, 22:25, 17:25, 19:25)

5 января.

Урал (Уфа) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:21, 21:25, 14:25, 20:25)

5 января.