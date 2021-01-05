«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Урал», «Зенит» из Казани — «Нефтяник»
18:22
В рамках 16-го тура мужской Париматч суперлиги прошли два матча. «Зенит» из «Санкт-Петербурга победил «Урал» на выезде в четырех сетах. Казанский «Зенит» также в четырех сетах взял верх над «Нефтяником».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
16-й тур
Нефтяник (Оренбург) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (25:22, 22:25, 17:25, 19:25)
5 января.
Урал (Уфа) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:21, 21:25, 14:25, 20:25)
5 января.
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