«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в женской волейбольной суперлиге
«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в матче 15-го тура женской волейбольной суперлиги.
Команда из Калининграда победила в гостях в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
15-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (13:25, 20:25, 18:25)
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (17:25, 16:25, 20:25)
Тулица (Тульская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:17, 25:17, 25:23)
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