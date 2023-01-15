«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в женской волейбольной суперлиге

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«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в матче 15-го тура женской волейбольной суперлиги.

Команда из Калининграда победила в гостях в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (13:25, 20:25, 18:25)

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (17:25, 16:25, 20:25)

Тулица (Тульская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:17, 25:17, 25:23)