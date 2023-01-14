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Сегодня, 20:03

«Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл 17-й матч подряд в мужской суперлиге

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл 17-й матч подряд в мужской суперлиге по волейболу. На этот раз питерцы на своей площадке в трех сетах переиграли «Нефтяник».

Очередную победу одержал и ближайший преследователь лидера — «Зенит» из Казани.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

17-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)

14 января.

Нова (Новокуйбышевск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (15:25, 16:25, 12:25)

14 января.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:9, 25:10)

14 января.

АСК (Нижний Новгород) — Строитель (Минск) — 3:1 (25:17, 28:26, 26:28, 25:18)

14 января.

ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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