«Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл 17-й матч подряд в мужской суперлиге

«Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл 17-й матч подряд в мужской суперлиге по волейболу. На этот раз питерцы на своей площадке в трех сетах переиграли «Нефтяник».

Очередную победу одержал и ближайший преследователь лидера — «Зенит» из Казани.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

17-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)

14 января.

Нова (Новокуйбышевск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (15:25, 16:25, 12:25)

14 января.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:9, 25:10)

14 января.

АСК (Нижний Новгород) — Строитель (Минск) — 3:1 (25:17, 28:26, 26:28, 25:18)

14 января.