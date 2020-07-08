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«Урал» подписал лучшего бомбардира суперлиги

8 июля 2020, 17:48
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Польский диагональный Мачей Музай перебрался в «Урал» из «Газпрома-Югры», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

В прошлом сезоне 26-летний волейболист стал лучшим бомбардиром российской суперлиги, набрав 436 очков и опередив ближайшего преследователя на 96 очков. 398 раз Музай заканчивал розыгрыши результативной атакой, 26 очков заработал на блоке и еще 12 — на подаче.

Также Музай стал лучшим игроком суперлиги по показателю полезности, заработав в сезоне-2019/20 результат «плюс 252».

Дополнительная информация:

http://volleyufa.ru/club/news/ural/machey-muzay-stal-igrokom-urala/

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