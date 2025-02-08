«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Нову» в матче суперлиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде обыграл «Нову» в матче 25-го тура суперлиги — 3:0.

Сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают третье место в таблице, «Нова» с 14 очками — на 14-й строчке.

«Кузбасс» дома победил «Нефтяник» — 3:0.

«Кузбасс» набрал 32 очка и занимает 9-е место, «Нефтяник» (18 очков) — 12-й.

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:21, 25:23, 27:25)

8 февраля.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (21:25, 19:25, 17:25)

8 февраля.