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«Динамо» из Ленобласти победило «Енисей»

Руслан Минаев

«Динамо» из Ленобласти дома обыграло «Енисей» в матче 26-го тура суперлиги — 3:2.

Бело-голубые набрали 43 очка и занимают 7-е место в таблице чемпионата. «Енисей» с 36 очками — на 8-й строчке.

«Урал» на выезде победил МГТУ — 3:0. Уфимцы с 47 очками — на 6-й строчке. МГТУ — замыкает таблицу (10).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

26-й тур

МГТУ (Москва) — «Урал» (Уфа) — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)

«Динамо» (Сосновый Бор) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (23:25, 25:20, 17:25, 25:22, 15:12)

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