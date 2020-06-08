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Либеро Кириченко перешел из «Урала» в «Динамо-ЛО»

13:10
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Опытный либеро Дмитрий Кириченко перешел из «Урала» в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.

32-летний Кириченко последние семь сезонов защищал цвета «Урала». До этого он выступал за «Югру-Самотлор» и «Ярославич».

Дополнительная информация:

http://vc-dynamo.ru/news/news_3065.html

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