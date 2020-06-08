Либеро Кириченко перешел из «Урала» в «Динамо-ЛО»
13:10
Опытный либеро Дмитрий Кириченко перешел из «Урала» в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.
32-летний Кириченко последние семь сезонов защищал цвета «Урала». До этого он выступал за «Югру-Самотлор» и «Ярославич».
? ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО — #атомныйпарень ?— ВК «ДИНАМО-ЛО» (@dynamolo) June 8, 2020
Приветствуем в нашей банде очередного бандита — либеро Диму Кириченко! @volleyufa, обещаем холить, лелеять и сдувать пылинки! Хотим приема на два плюса и эффективной защиты. Можно с танцами, но это опционально ??? pic.twitter.com/HYhdfDRrr5
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