Либеро Кириченко перешел из «Урала» в «Динамо-ЛО»

? ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО — #атомныйпарень ?



Приветствуем в нашей банде очередного бандита — либеро Диму Кириченко! @volleyufa, обещаем холить, лелеять и сдувать пылинки! Хотим приема на два плюса и эффективной защиты. Можно с танцами, но это опционально ??? pic.twitter.com/HYhdfDRrr5