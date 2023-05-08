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Сегодня, 10:50

Игрок «Зенита-Казань» Вольвич — о победе в суперлиге: «Чувствую усталость. Больше пока ничего»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Центральный блокирующий казанского «Зенита» Артем Вольвич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о победе в суперлиге и матчах сборной России.

— Внутри сейчас усталость. Наверное, это чувство надолго. Больше пока ничего не чувствую.

— Как будете праздновать?

— Как-то будем очевидно.

— Как удалось переломить игру?

— Нащупали в третьей партии, просто в четвертом сете внесли интригу. Ничего нового не произошло.

— Какие теперь цели?

— Отдохнуть в первую очередь. Потом уже цели будут в следующем сезоне.

— Насчет матчей сборной никто ничего не говорил?

— Ничего не знаем, пока никакой информации еще нет.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Артем Вольвич
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