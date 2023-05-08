Игрок «Зенита-Казань» Вольвич — о победе в суперлиге: «Чувствую усталость. Больше пока ничего»
Центральный блокирующий казанского «Зенита» Артем Вольвич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о победе в суперлиге и матчах сборной России.
— Внутри сейчас усталость. Наверное, это чувство надолго. Больше пока ничего не чувствую.
— Как будете праздновать?
— Как-то будем очевидно.
— Как удалось переломить игру?
— Нащупали в третьей партии, просто в четвертом сете внесли интригу. Ничего нового не произошло.
— Какие теперь цели?
— Отдохнуть в первую очередь. Потом уже цели будут в следующем сезоне.
— Насчет матчей сборной никто ничего не говорил?
— Ничего не знаем, пока никакой информации еще нет.
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