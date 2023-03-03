«Белогорье» в гостях обыграло «Строитель», «Урал» дома проиграл «Нове»

В 11-м туре чемпионата России по волейболу «Строитель» дома проиграл «Белогорью» (0:3), «Нова» в гостях уверенно обыграла «Урал» (3:0).

«Белогорь», набрав 47 очков, идет на 5-м месте в турнирной таблице, «Урал» (46) расположился на 6-й строчке, «Нова» (13) — на 15-м месте, «Строитель» (7) — на 16-й позиции.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

11-й тур

«Строитель» (Минск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (28:30, 33:35, 23:25)

3 марта.

26-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Урал» (Уфа) — 0:3 (20:25, 15:25, 25:27)

3 марта.