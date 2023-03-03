Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:44

«Енисей» обыграл «Спарту», «Тулица» оказалась сильнее «Заречье-Одинцово»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Енисей» обыграл «Спарту» со счетом 3:1 в 22-м туре чемпионата России среди женщин. В параллельной встрече тура «Тулица» крупно переиграла «Заречье-Одинцово».

В турнирной таблице «Енисей» занимает 8-е место с 30 очками, «Спартака» — на 12-й строчке с 16 очками. «Тулица» идет на 7-й позиции с 38 баллами, а «Заречье-Одинцово» с 12 очками — на предпоследнем, 13-м месте.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

22-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (19:25, 19:25, 25:22, 15:25)
3 марта.

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Тулица» (Тульская область) — 0:3 (20:25, 18:25, 21:25)
3 марта.

ВК Енисей
ВК Заречье-Одинцово
0
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волейболистка Кадочкина о хейтерах: «Они были, есть и будут. Но это их частное мнение»

«Белогорье» в гостях обыграло «Строитель», «Урал» дома проиграл «Нове»
Новости
RSS RSS
Все новости