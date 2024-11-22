Три волейболиста украинской «Решетиловки» не вернулись в страну после игр в Бельгии
Волейболисты украинского клуба «Решетиловка» Руслан Осипенко, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в страну после матчей Кубка вызова в Бельгии, сообщает РИА Новости «Спорт» со ссылкой на sport.ua.
«Решетиловка» проиграла бельгийскому «Менену» в матчах 12 и 13 ноября со счетом 0-3.
Отмечается, что Осипенко покинул расположение клуба во время остановки в Польше, Оробко и Шаврак приняли участие в матчах, после чего отказались возвращаться в страну.
В ноябре сообщалось, что хоккеисты киевского «Сокола» Роман Благой и Владимир Алексюк не вернулись в страну после матчей на групповой стадии Континентального кубка в Италии.
Источник: РИА
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