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Три волейболиста украинской «Решетиловки» не вернулись в страну после игр в Бельгии

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Волейболисты украинского клуба «Решетиловка» Руслан Осипенко, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в страну после матчей Кубка вызова в Бельгии, сообщает РИА Новости «Спорт» со ссылкой на sport.ua.

«Решетиловка» проиграла бельгийскому «Менену» в матчах 12 и 13 ноября со счетом 0-3.

Отмечается, что Осипенко покинул расположение клуба во время остановки в Польше, Оробко и Шаврак приняли участие в матчах, после чего отказались возвращаться в страну.

В ноябре сообщалось, что хоккеисты киевского «Сокола» Роман Благой и Владимир Алексюк не вернулись в страну после матчей на групповой стадии Континентального кубка в Италии.

Источник: РИА
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