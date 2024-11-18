Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 12:49

Шевченко стал единственным кандидатом на выборах президента Всероссийской федерации волейбола

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Выборы главы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) пройдут на отчетно-выборной конференции 12 декабря в Сириусе.

Единственным кандидатом является действующий президент организации Станислав Шевченко.

«К окончанию срока по выдвижению кандидатов 23 региона предложили кандидатуру действующего президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко», — приводит ТАСС слова представителя ВФВ.

Шевченко 54 года, он возглавляет Всероссийскую федерацию волейбола с 2010 года. На последних выборах президента организации функционер также был единственным кандидатом.

Источник: ТАСС
Волейбол
Станислав Шевченко
Читайте также
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Болельщику запретили акцию в защиту женского спорта на матче с трансгендером

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости