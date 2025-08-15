ТАСС: «Белогорье» досрочно завершил сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой

В связи с оперативной обстановкой в Белгороде было принято решение о досрочном завершении сбора «Белогорья», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу волейбольного клуба.

В заявлении говорится, что подготовка к сезону-2025/26 продолжится в Туле. При этом пришлось отменить все запланированные публичные мероприятия.

«Следите за актуальной информацией и берегите себя», — говорится в сообщении.

С 2022 году «Белогорье» проводит домашние матчи в Туле.

По итогам сезона-2024/25 белгородский клуб стал третьим в суперлиге.