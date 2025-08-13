Молодежную сборную Вьетнама дисквалифицировали с женского ЧМ из-за проваленных гендерных тестов

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты женской сборной Вьетнама на молодежном чемпионате мира, информирует Jakarta Globe.

Причиной этого решения стали проваленные гендерные тесты. По информации источника, два игрока национальной команды были идентифицированы как мужчины.

В пресс-службе FIVB заявили, что один игрок не имел права принимать участие в турнире из-за «нарушения дисциплинарного регламента».