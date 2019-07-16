Главный тренер женской сборной России Вадим Панков сообщил, что чемпионка мира-2010 Татьяна Кошелева не сыграет в олимпийском отборочном турнире в Калининграде.

– Таня Кошелева не сыграет в олимпийском отборочном турнире, – приводит "РИА Новости" слова Панкова. – Таня решила пока не играть в сборной, будем без нее бороться на этом турнире. Возможно, она еще сыграет на чемпионате Европы в этом году, пока еще не пришли к решению. Таню пока беспокоит травма ноги, сейчас она восстанавливается. Надеемся, что скоро она выздоровеет и будет с нами в сборной", – сказал Панков по телефону.

Сейчас к олимпийскому отборочному турниру готовятся 15 человек. Скоро будет 16, подъедет еще либеро Кристина Курносова. За исключением Кошелевой, все лидеры сейчас в строю, все готовятся. Соревнования пройдут со 2 по 4 августа в Калининграде.