Вратарь женской сборной России Морозова будет зажигать факел на открытии Универсиады

Во время церемония открытия зимней Универсиады-2019 зажигать факел будет вратарь женской сборной России Надежда Морозова. Об этом сообщает сайт Федерации хоккея России.

- Я очень рада, очень круто, что мне доверили нести факел. Я абсолютно этого не ожидала и была удивлена. Это большая ответственность, я даже немного нервничаю, чтобы случайно не уронить факел, - сказала Морозова. - Учитывая, что спускаться предстоит по достаточно длинной лестнице, мне надо будет бежать, в голове, наверное, в тот момент будет только мысль, как бы не упасть и не скатиться горящим комком. Я была на "Платинум Арене" на съемке, мне показали, где нужно будет идти, рассказали, что делать. Надеюсь, все пройдет удачно.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Сегодня состоится церемония открытия соревнований.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет