Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Тренировки и восстановление
Новости
Мастер спорта по художественной гимнастике объяснила, зачем качать мышцы-стабилизаторы
Тренировки и восстановление

3 июля, 16:15

1 мин.

Мастер спорта по художественной гимнастике объяснила, зачем качать мышцы-стабилизаторы

Кристина Гергис
Автор
Упражнение планка
Фото svetikd, iStock

В публикации для «СЭ» президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) Татьяна Полухина рассказала, какую роль играют мышцы-стабилизаторы и как их развить.

Мускулы выполняют не только двигательную функцию, но и помогают удерживать тело в пространстве. Ключевую роль в поддержке позвоночника играют стабилизаторы спины и брюшного пресса: их сила напрямую влияет на устойчивость и надежность опорного аппарата. Развитая мускулатура такого типа помогает сохранять правильную осанку и придает походке легкость и уверенность.

Одним из традиционных методов укрепления стабилизаторов считается планка — удержание тела параллельно полу с опорой на предплечья и носки. Упражнение действительно эффективно, но однообразно. Современные фитнес-подходы включают широкий спектр альтернативных техник, которые позволяют тренировать стабилизаторы разнообразно и продуктивно.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Читайте также
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Читайте далее
Врач рассказала, какой пульс безопасен для занятий спортом
Следующий материал
Врач рассказала, какой пульс безопасен для занятий спортом
Последние новости
16:00
Ученые заявили, что совместные тренировки укрепляют брак
14:00
Эксперт предупредила о распространенной ошибке среди худеющих
11:00
Косметолог рассказала, как уменьшить покраснение лица после пробежки
7 окт 19:30
Гинеколог рассказала, каким спортом можно заниматься во время беременности
7 окт 18:00
Нейробиолог рассказала о способе снизить уровень сахара с помощью одного упражнения