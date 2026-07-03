Мастер спорта по художественной гимнастике объяснила, зачем качать мышцы-стабилизаторы

В публикации для «СЭ» президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) Татьяна Полухина рассказала, какую роль играют мышцы-стабилизаторы и как их развить.

Мускулы выполняют не только двигательную функцию, но и помогают удерживать тело в пространстве. Ключевую роль в поддержке позвоночника играют стабилизаторы спины и брюшного пресса: их сила напрямую влияет на устойчивость и надежность опорного аппарата. Развитая мускулатура такого типа помогает сохранять правильную осанку и придает походке легкость и уверенность.

Одним из традиционных методов укрепления стабилизаторов считается планка — удержание тела параллельно полу с опорой на предплечья и носки. Упражнение действительно эффективно, но однообразно. Современные фитнес-подходы включают широкий спектр альтернативных техник, которые позволяют тренировать стабилизаторы разнообразно и продуктивно.