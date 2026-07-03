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Врач рассказала, какой пульс безопасен для занятий спортом
Тренировки и восстановление

3 июля, 17:10

1 мин.

Врач рассказала, какой пульс безопасен для занятий спортом

Кристина Гергис
Автор
Пульс на тренировке
Фото Franci Leoncio, iStock

Врач общей практики Елена Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какой пульс безопасен для занятий спортом.

По ее словам, главным ориентиром безопасности во время тренировки служит частота пульса. Максимально допустимый показатель рассчитывают по простой формуле: 220 минус возраст человека. При этом приближаться к этому пределу без предварительной подготовки опасно. Нагрузку важно наращивать постепенно.

Специалист предупреждает: если во время занятий пульс превысил допустимый порог, резко упал, а также в случае, если появилась боль за грудиной, одышка или перебои в работе сердца, тренировку нужно немедленно прекратить. Тревожным сигналом также считается головокружение, потемнение в глазах или отсутствие снижения пульса спустя пять минут после прекращения упражнения. Во всех этих случаях следует на некоторое время отказаться от нагрузок.

Прежде чем приступать к серьезным тренировкам, необходимо оценить готовность сердца: обязательно проконсультироваться с кардиологом и пройти ЭКГ и эхокардиографию. В качестве предварительной проверки можно провести простой тест: после пятиминутного отдыха измерить пульс в покое, затем выполнить 20-30 приседаний за 30 секунд. Если через 2-3 минуты пульс вернулся к исходному значению, сердце готово к нагрузкам. Если же восстановление заняло более четырех минут, увеличивать интенсивность тренировок следует плавно и только под контролем врача.

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