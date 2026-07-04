Ученые обнаружили, что развитые мышцы спины и груди снижают риски болезней сердца

Ученые из Эдинбургского университета при частичной поддержке British Heart Foundation обнаружили, что у людей с более развитыми мышцами спины и груди риски инфаркта меньше на 31%. Они проанализировали данные 1722 пациентов, в основном людей 50-60 лет, средний возраст которых составлял около 58 лет. Всем им выполняли компьютерную томографию из-за боли в груди.

В работе использовали обычные коронарные КТ-ангиограммы — снимки, которые применяются для оценки состояния сосудов сердца. Алгоритм искусственного интеллекта изучал на них яркость скелетных мышц, включая мышцы спины, часть грудных и межреберные мышцы.

Более высокая яркость ткани указывала на меньшее количество жира внутри мышц и, соответственно, на их лучшее качество. Оказалось, что каждые дополнительные 10 пунктов яркости были связаны со снижением риска инфаркта на 31%, а риска смерти в течение 10 лет наблюдения — на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и уровня кальция в коронарных артериях.

При этом размер мышц не был связан с риском. Важным оказался именно их состав: чем больше внутримышечного жира, тем ниже качество ткани. Интересно, что жировые отложения в области туловища и печени в этом исследовании значимой связи с риском инфаркта не показали.