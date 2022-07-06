В Великобритании трансгендерам не разрешили участвовать в женских турнирах по триатлону

В Великобритании трансгендерам не разрешили участвовать в женских турнирах по триатлону, сообщает BBC. Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.

«Триатлон является видом спорта, на который влияют гендерные факторы, поэтому на тех соревнованиях в Великобритании, на которых вручаются призы, замеряется время и начисляется рейтинг, для атлетов старше 12 лет будут введены две категории: женская (для тех, кто имеет женский пол при рождении) и открытая (для всех лиц, включая мужчин, трансгендеров и небинарных лиц, которые были мужского пола при рождении)», — говорится в постановлении.

В тексте сообщения также отмечается, что триатлон является спортом для всех и что трансфобное поведение недопустимо.