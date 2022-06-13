Кими Райкконен попробовал свои силы в триатлоне

Чемпион мира в «Формуле-1» Кими Райкконен принял участие в соревнованиях по триатлону в швейцарском местечке Цуг, что на берегу Цугского озера, сообщает Le Matin.

Он предпочtл соревноваться на укороченной дистанции. Это предполагало заплыв на дистанцию 500 м, 40-километровый велокросс и еще 10 км бегом.

В итоге финн занял 62-е место среди 168 участников, причем в плавании он показал 11-е время, но в велосипедной части соревнований был 73-м, а 10 км пробежал с 91-м результатом.

В своей возрастной категории, то есть 35-44 года, 42-летний финн был 18-м.