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Кими Райкконен попробовал свои силы в триатлоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира в «Формуле-1» Кими Райкконен принял участие в соревнованиях по триатлону в швейцарском местечке Цуг, что на берегу Цугского озера, сообщает Le Matin.

Он предпочtл соревноваться на укороченной дистанции. Это предполагало заплыв на дистанцию 500 м, 40-километровый велокросс и еще 10 км бегом.

В итоге финн занял 62-е место среди 168 участников, причем в плавании он показал 11-е время, но в велосипедной части соревнований был 73-м, а 10 км пробежал с 91-м результатом.

В своей возрастной категории, то есть 35-44 года, 42-летний финн был 18-м.

Формула-1
Кими Райкконен
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