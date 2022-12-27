Теннисистка Шнайдер объяснила, почему не общается с российскими игроками

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» объяснила, почему практически не общается с соотечественницами на турнирах.

— Больше общаешься с российскими теннисистками?

— Нет, наоборот, с девочками из Европы.

— Почему?

— Не знаю. Наверное, чувствую, что так не будет никаких слухов или какой-то ложной информации, которая появляется, когда общаешься с нашими. Никогда не можешь русским рассказать все нормально. В Европе такого нет, чтобы какие-то грязные вещи распространяли. Им вообще без разницы.

— Были прецеденты с российскими теннисистками?

— Были неприятные ситуации с девочками еще по юниорам, из которых я вынесла урок. Поняла, что в России очень тяжело завести дружбу в спорте. Стала осторожно общаться, держать дистанцию.