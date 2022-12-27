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Сегодня, 12:25

Теннисистка Шнайдер рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за санкций

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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110-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала «СЭ», с какими проблемами столкнулась в этом году из-за антироссийских санкций.

— Ты как-то рассказывала, что турниры отказывают, когда узнают, что ты из России. Как это происходит? Есть конкретный пример?

— Это был ITF W60 в Латвии. Я хотела туда поехать. Пришло письмо, что не могу участвовать. Меня сняли. Плюс стали закрывать границы. Неважно, есть виза или нет, спортсмен или нет, все равно туда не попадешь. Финляндию стали закрывать, Польшу.

— Какие еще проблемы возникали в связи с санкциями?

— Было тяжело в самом начале. В марте я находилась на турнире в Анталье. Как обычно, почти все деньги были на карточке. Наличку практически не взяла. Было 200 долларов и 200 евро, на крайний случай. А отель, где проходил турнир, был достаточно дорогой. В результате получилась ситуация, когда карточку заблокировали и у меня не оказалось денег, чтобы оплатить гостиницу. Подобное случилось не только со мной. Но повезло, что я хорошо отыграла турнир (дошла до полуфинала, заработав 1162 доллара, согласно сайту WTA. — Прим. «СЭ»). Остались деньги на руках не только чтобы расплатиться с отелем, но и поехать куда-то дальше. Приходилось постоянно носить с собой наличку, достаточно большую сумму. Переживала, что кто-то узнает, подойдет... Не чувствовала себя в безопасности.

— Вам призовые разве не на карточку присылают?

— В зависимости от турнира. В Анталии давали наличкой. Поехала в Португалию, где была такая же ситуация. Объяснила все организаторам, попросила выплатить наличными. Выиграла турнир (заработав 3935 долларов, согласно сайту WTA. — Прим. «СЭ») и затем отправилась в Стамбул. Сложности возникли во Франции. Там сказали, что это мои проблемы, что у меня нет карточки. Но мне удалось отстоять и забрать деньги. Сейчас у меня карточка от университета. Все призовые приходят на нее.

Диана Шнайдер. Диана Шнайдер: «Меня часто спрашивают: «Почему ты не Шнайдерова?»

Теннис
Диана Шнайдер
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