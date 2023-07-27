Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Бернарду Перу в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге.
Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4. Продолжительности встречи составила 1 час 46 минут.
101-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 56-й ракетки мира Перу 4 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале соперницей 19-летней россиянки станет немецкая теннисистка Нома Ноа Акуге.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диана Шнайдер (Россия) — Бернарда Пера (США, 3) — 6:1, 2:6, 6:4
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