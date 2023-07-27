Свентек: «Мне кажется, я закончу в 30 с лишним. В жизни есть много классных занятий»
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек ответила на вопрос, когда планирует завершить карьеру.
«Могу сказать болельщикам, что им нет смысла об этом думать, потому что я сама об этом не думаю. Мне кажется, я закончу в 30 с лишним. В жизни есть много классных занятий, много проектов, которые я держу в голове и которые были бы интересны мне в будущем, но сейчас я не могу посвящать им очень много времени, потому что погружена в теннис. Думаю, если у меня и дальше будут появляться такие идеи, то в будущем я смогу построить новую карьеру», — приводит слова Свентек польское издание Przeglad Sportowy.
22-летняя Свентек — победительница четырех турниров «Большого шлема» и 14 турниров WTA в одиночном разряде. Она занимает первое место в мировом рейтиге с 4 апреля 2022 года.