Украинка Ястремская рассказала, что требовала наказать Андрееву за лайки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская просила WTA применить санкции к 16-летней россиянке Мирре Андреевой за лайки в соцсетях.

«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев, и WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — приводит слова Ястремской ТАСС со ссылкой на соцсети спортсменки.

Украинка не уточника, о каких именно публикациях идет речь. Она отметила, что расстроена решением WTA.

24 июля 23-летняя Ястремская со счетом 0:6, 2:6 уступила Андреевой в первом круге турнира в Лозанне. Россиянка в следующем раунде не смогла обыграть представительницу Венгрии Анну Бондар (6:7 (3:7), 3:6).

В 2023 году Андреева дошла до четвертого круга на турнире WTA 1000 в Мадриде и на Уимблдоне, до третьего круга — на «Ролан Гаррос». На данный момент она занимает 64-е место в мировом рейтинге.