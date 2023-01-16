Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:22

Тарпищев ответил на критику Касаткиной в адрес ФТР: «Мы сильнейшие в России среди игровых видов спорта»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал критические высказывания теннисистки Дарьи Касаткиной в адрес ФТР.

— Мы сильнейшие в России среди игровых видов спорта, а в мировом теннисе мы всегда в тройке, в элите. А ее высказывания можно обсудить при личной встрече.

— Также Касаткина критиковала федерацию за малую помощь. Она оценила процент вклада в ее становление от ФТР в 10%.

— В разные периоды времени было разное финансирование, но это не значит, что деньги не выделялись спортсменам. Каждая федерация действует в зависимости от своих средств.

— Вас удивляет, что критика идет от спортсменов? Непривычная история для российского спорта.

— Абсолютно неудивительно. Каждый спортсмен имеет свое мнение, но со спортсменами гораздо легче объясняться, чем с другими, — сказал Тарпищев Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-ftr-tarpishev-otreagiroval-na-kritiku-so-storony-kasatkinoi-220221/
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радукану – о дружбе с Гарри Кейном: «Иметь возможность поговорить с таким профессионалом - это действительно круто»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости