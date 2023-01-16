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Сегодня, 20:29

76-летняя американская теннисистка провела официальный матч на турнире во Флориде

Иван Шитик
Корреспондент
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76-летняя американская теннисистка Гейл Фалкенберг провела первый матч в 2023 году.

Она сыграла против соотечественницы Аланы Смит в квалификационном раунде турнира ITF в Веро Бич (штат Флорида) и уступила со счетом 0:6, 0:6.

В прошлом году Фалкенберг провела пять матчей в турнирах ITF и во всех уступила, не взяв ни гейма. Ее последняя победа датирована апрелем 2016 года.

Гейл Фалкенберг — самоучка. С ее слов, она играла в теннис и баскетбол в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) в 1960-х.

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