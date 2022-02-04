Дарья Касаткина снялась с турнира в Санкт-Петербурге

22-я ракетка мира Дарья Касаткина не примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy.

Касаткина является действующей чемпионкой турнира. В основную сетку вместо нее попала 58-я ракетка мира Жаклин Кристиан.

Также с турнира в Петербурге снялись российские теннисистки Вера Звонарева, Камила Рахимова и Анастасия Захарова.

В St. Petersburg Ladies Trophy должны принять участие 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова (31), Екатерина Александрова (34) и Анастасия Потапова (69).

Теннисный турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 7 по 13 февраля 2022 года на КСК «Сибур-Арена».