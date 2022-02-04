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Сегодня, 17:39

Дарья Касаткина снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Анна Горшкова
Корреспондент

22-я ракетка мира Дарья Касаткина не примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy.

Касаткина является действующей чемпионкой турнира. В основную сетку вместо нее попала 58-я ракетка мира Жаклин Кристиан.

Также с турнира в Петербурге снялись российские теннисистки Вера Звонарева, Камила Рахимова и Анастасия Захарова.

В St. Petersburg Ladies Trophy должны принять участие 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова (31), Екатерина Александрова (34) и Анастасия Потапова (69).

Теннисный турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 7 по 13 февраля 2022 года на КСК «Сибур-Арена».

Источник: https://twitter.com/EntryListsWomen/status/1489594310261624837?s=20&t=h1SLQ_zMGoKTEuDYdgVSqw
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вера Звонарева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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