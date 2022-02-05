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Сегодня, 13:39

Касаткина заразилась коронавирусом и пропустит турнир в Санкт-Петербурге

Роман Шишов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Instagram

Российская теннисистка Дарья Касаткина через Instagram сообщила о том, что заболела коронавирусом.

«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам.

Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих", — написала 24-летняя Касаткина.

В основной сетке турнира в Санкт-Петербурге Касаткину заменит румынка Жаклин Кристиан из Румынии. St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 5 по 13 февраля 2022 года.

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