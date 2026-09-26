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Кентен Гали — Роман Сафиуллин: результат матча второго круга турнира в Ханчжоу 26 сентября 2026

Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл француза Кентена Гали во втором круге турнира в Ханчжоу — 5:2, 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут.

Сафиуллин 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. На счету его соперника 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале турнира круге 29-летний россиянин встретится с победителем матча Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Камил Майхшак (Польша).

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Теннис
Роман Сафиуллин
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