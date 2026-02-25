Захарова прошла во второй круг турнира в Остине

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла американку Мэри Стояну в первом круге турнира в Остине — 3:6, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 5 минут.

Захарова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Стояны 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге 24-летняя Захарова встретится также с американкой Эшли Крюгер.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия) — Мэри Стояна (США, WC) — 3:6, 6:2, 6:4

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