Селехметьева победила Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине (США).

Во втором круге 76-я ракетка мира обыграла представляющую Узбекистан Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 36 минут.

Селехметьева за игру сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. У Рахимовой, занимающей 92-е место в рейтинге WTA — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

23-летняя россиянка за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Каей Йуван (Словения) — Пейтон Стирнс (США).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Оксана Селехметьева (Россия) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 7:5

Ребека Масарова (Швейцария, Q) — Уитни Осуигве (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:3