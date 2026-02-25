Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

25 февраля, 22:55

Селехметьева победила Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Руслан Минаев
Оксана Селехметьева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине (США).

Во втором круге 76-я ракетка мира обыграла представляющую Узбекистан Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 36 минут.

Селехметьева за игру сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. У Рахимовой, занимающей 92-е место в рейтинге WTA — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

23-летняя россиянка за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Каей Йуван (Словения) — Пейтон Стирнс (США).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Оксана Селехметьева (Россия) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 7:5

Ребека Масарова (Швейцария, Q) — Уитни Осуигве (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Камилла Рахимова
Оксана Селехметьева
Читайте также
Убийство студента Генри Новака в Великобритании привело к протестам. И вот почему
Движение «Мемориал» и более 30 его структур признаны экстремистской организацией
Константин Тюкавин: «Я скучал по Сандро Шварцу»
Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле под Беринговым проливом
ЦСКА подписал контракт на 3 года с Маратом Хайруллиным
Мирра Андреева победила Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
Популярное видео
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Захарова прошла во второй круг турнира в Остине

Селехметьева и Захарова вышли во второй круг парного турнира в Остине
Новости
RSS RSS
Все новости