Душ под пристальным надзором. Теннисистов заставят мыться в присутствии инспекторов допинг-контроля

Проверки на запрещенку добрались до самых интимных мест.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) ввело новое правило — посещение душа после матчей в случае, если игрок был выбран для тестирования, возможно только в сопровождении инспектора допинг-контроля. Об этом рассказал журналист Джон Вертхайм со ссылкой на письмо ITIA, разосланное теннисистам.

Сказано в письме

В послании сообщается: специалисты работали над тем, чтобы принятие душа после игр считалось допустимой задержкой перед тестированием на допинг. Однако был взят во внимание следующий факт: посещение душа не является обязательным требованием для сдачи проб. В связи с этим теннисистов, которые все же захотят помыться, попросили делать это только в сопровождении инспекторов.

«Поэтому мы вежливо просим, чтобы во время душа игроки соблюдали требование находиться полностью в поле зрения сопровождающего, который наблюдает за ними все время. Если игроку некомфортно, что за ним наблюдают во время душа, мы предлагаем задуматься, действительно ли необходим душ до сдачи допинг-пробы. Несоблюдение требования находиться в поле зрения сопровождающего будет восприниматься ITIA крайне серьезно», — говорится в тексте заявления.

ITIA, созданное в 2021 году, борется с коррупцией и допингом в теннисе, обеспечивая прозрачность процедур. Новые правила вызвали бурные обсуждения среди спортсменов, которые удивляются строгости антидопинговой программы.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Будут скандалы?

На фоне ужесточения антидопинговой программы для теннисистов возникает резонный вопрос: как будут вести себя инспекторы по отношению к спортсменам — максимально жестко или нет? Ведь не раз на турнирах возникали моменты, когда палку явно перегибали, из-за чего возникали скандалы.

Например, в 2023 году на матче Кубка Дэвиса довели до белого каления Новака Джоковича. Допинг-офицеры явились к сербу за полтора часа до матча и потребовали сдать кровь и мочу. В это время серб уже готовился к игре и не хотел отвлекаться. Кроме того, невольное «донорство» могло повлиять на физическое состояние Ноле. А главное — в экстремальной проверке не было необходимости.

«У меня свой распорядок, — объяснял Джокович свое возмущение. — Что изменится, если меня проверят после матча? Сделайте это в спокойной обстановке и не устраивайте постыдные шоу. То, что случилось, — возмутительно. Я ничего не скрываю, но всему есть предел. Люди, которые это организовали, не понимают спорт и не понимают, где находятся».