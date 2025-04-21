Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников

Андрею в столице Испании придется защищать 1000 очков, а Даниилу и Мирре — преодолевать кризис.

Организаторы Mutua Madrid Open провели жеребьевку основных турниров, и уже сейчас ясно: нас ждет неделя напряженной борьбы. Мужской «мастерс» и женский «тысячник» — одни из самых статусных грунтовых стартов сезона, где российские теннисисты часто показывают яркую игру. Турнир станет серьезной проверкой перед «Ролан Гаррос» и обещает многочисленные интриги с участием наших спортсменов.

Рублев: защита титула под вопросом

Андрей Рублев приехал в Мадрид в статусе действующего чемпиона. В прошлом году он пережил драматичный финал против Феликса Оже-Альяссима, но теперь ему предстоит еще более сложная задача — защитить титул. А это Рублеву пока не удавалось ни на одном турнире ATP. Сам Андрей оценивает свои шансы на защиту титула скептически.

« Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала. Обычно на большинстве турниров, где я побеждаю, на следующий год я проигрываю в первом круге» , — сказал рыжеволосый россиянин.

Его путь начинается во втором раунде с матча против французского ветерана Гаэля Монфиса или игрока из квалификации, но уже в третьем круге Андрея может ждать опасный француз Артур Фис (13). Если выстоять против этого прогрессирующего соперника, то далее светит поединок против Бена Шелтона (12), а в четвертьфинале возможен матч с Александром Зверевым, только что выигравшим в Мюнхене. Рублев традиционно неплох на грунте, но хватит ли ему моральных сил пройти весь путь без осечек?

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев: цель — пройти до четвертьфинала ?

Даниил Медведев никогда не блистал в Мадриде — его лучший результат здесь лишь 1/8 финала. В этом году у него есть шанс улучшить статистику, но уже в четвертом круге может ждать юный датчанин Хольгер Руне, с которым у Медведева напряженная история противостояний. К тому же этот соперник на подъеме после успеха в Барселоне.

Руне стартует против Флавио Коболли или Фабиана Марожана. В третьем раунде его потенциальный соперник — Себастьян Корда (23), а в четвертом может состояться матч против Даниила Медведева (9). Россиянин начнет турнир с серба Ласло Джере. Многолетний лидер нашего тенниса не всегда уверенно чувствует себя на грунте, хотя и выиграл последний на данный момент титул именно на этом покрытии. Если он и Руне сойдутся за путевку в четвертьфинал, это будет один из самых интересных матчей первой недели.

Нынешний грунтовый сезон Медведев начал на «мастерсе» в Монте-Карло, где в третьем круге уступил австралийцу Алексу де Минауру (2:6, 2:6). После этого Даниил немного отдохнул перед Мадридом и, будем надеяться, собрался с мыслями. Во всяком случае, его претензии на выход в четвертьфинал не кажутся невозможными.

Новак Джокович (4) пока не выигрывал турниров в нынешнем сезоне, но Мадрид — одно из его любимых мест. Великий серб начнет с матча против Маттео Арнальди или квалифаера. В третьем раунде его может ждать Уго Эмбер (22), а в четвертом — Фрэнсис Тиафо (16). Если Новак пройдет эти испытания, то в четвертьфинале его, скорее всего, встретит Джек Дрейпе, который в этом году уже выиграл Индиан-Уэллс.

Карлос Алькарас (2) — в роли главного фаворита домашнего «мастерса». Испанец приехал в Мадрид в отличной форме — на его счету титул в Монте-Карло и финал в Барселоне. Его первый соперник — Есихито Нисиока или Зизу Бергс, а в третьем раунде может ждать Иржи Легечка (26), который в прошлом году дошел до полуфинала.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Женский турнир: Соболенко и Андреева в роли главных фаворито в

Первая ракетка мира Арина Соболенко начинает турнир с матча против победительницы квалификации, но уже в четвертом круге ее может ждать серьезное испытание — Аманда Анисимова (15). Американка не только выиграла в этом году турнир в Дохе, но и ведет в личных встречах против Соболенко со счетом 5:2. Если белоруска пройдет этот барьер, то в четвертьфинале ее вероятными соперницами станут китаянка Чжэн Циньвэнь (8) или испанка Паула Бадоса (9).

Американка Джессика Пегула (3) и итальянка Жасмин Паолини (6) — главные претендентки на выход из второй части сетки. Однако сюрприз может преподнести Екатерина Александрова (21), которой в первом же матче может достаться Виктория Азаренко или Ольга Данилович. Если россиянка пройдет этот этап, то в третьем круге ее, скорее всего, ждет новоявленная австралийка Дарья Касаткина (14), а затем — та же Пегула. Главный вопрос: сможет ли Александрова переиграть Касаткину, с которой у нее непростые отношения на корте?

Мирра Андреева (7) стремительно растет: в прошлом году она дошла в Мадриде до четвертьфинала, а в этом сезоне уже выиграла два престижных турнира — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Ее путь в Мадриде сложен: возможны матчи с чешкой Каролиной Муховой в четвертом круге и с Кори Гауфф в четвертьфинале. Если Андреева сможет преодолеть этот путь, это для нее станет новым прорывом в элиту мирового тенниса и оправданием за не слишком удачные турниры в Майами и Штутгарте.

Путь Мирры в Мадриде начнется с матча против Ренаты Сарасуа или Мари Боузковой, а в третьем круге 17-летнюю россиянку может ждать Магдалена Френх (27). Но главный вызов — возможный четвертьфинал против Кори Гауфф (4). Американка пока не в лучшей форме, но на грунте всегда опасна. Если Андреева пройдет этот этап, то в полуфинале ей грозит поединок с принцессой грунта Игой Свентек (2). В прошлом году россиянка остановилась в четвертьфинале против Арины Соболенко. Теперь они в разных половинах сетки, и их встреча возможна только в финале.

Ига Свентек. Фото Reuters

Действующая чемпионка Мадрида Ига Свентек (2) стартует против Александры Эалы или Виктории Томовой. Главными соперницами польки на пути к полуфиналу могут стать Мэдисон Киз (5) или Эмма Наварро (11). Непростая сетка у россиянки Дианы Шнайдер (13). Первый матч — против Кэти Волынец или Петры Квитовой. В третьем круге ее ожидает возможная встреча с Еленой Остапенко (23) или Анастасией Павлюченковой. Если Шнайдер преодолеет эти этапы, то в четвертом круге ей играть со Свентек.

Турнир обещает напряженную борьбу с первых раундов. Первые матчи основных сеток стартуют 22 апреля. Год назад Мадрид стал свидетелем двух захватывающих финалов. В мужском турнире Андрей Рублев совершил впечатляющий камбэк против Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5), завоевав свой первый титул на испанском грунте. В женском финале Ига Свентек сломила сопротивление Арины Соболенко, одержав победу в трех сетах (5:7, 6:4, 7:6).

Соперники россиян в стартовых матчах Mutua Madrid Open-2025

Мужчины. Первый круг

Роман Сафиуллин — Артур Риндеркнех (Франция)

Второй круг

Андрей Рублев (7) — Гаэль Монфис (Франция) / квалифаер

Даниил Медведев (9) — Ласло Джере (Венгрия) / квалифаер

Карен Хачанов (24) — Райлли Опелка (США) / квалифаер

Женщины. Первый круг

Анастасия Павлюченкова — Анастасия Севастова (Латвия)

Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова

Анастасия Потапова — Эшли Крюгер (США)

Второй круг

Мирра Андреева (7) — Рената Сарасуа (Мексика) / Мари Боузкова (Чехия)

Диана Шнайдер (13) — Кэти Волынец (США) / Петра Квитова (Чехия)

Людмила Самсонова (18) — Элина Аванесян (Армения) / Каролин Доулхайд (США)

Екатерина Александрова (21) — Виктория Азаренко (Белоруссия) / Ольга Данилович (Сербия)

Анна Калинская (30) — квалифаер или лаки-лузер / Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Мария Мищенко