Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников
Организаторы Mutua Madrid Open провели жеребьевку основных турниров, и уже сейчас ясно: нас ждет неделя напряженной борьбы. Мужской «мастерс» и женский «тысячник» — одни из самых статусных грунтовых стартов сезона, где российские теннисисты часто показывают яркую игру. Турнир станет серьезной проверкой перед «Ролан Гаррос» и обещает многочисленные интриги с участием наших спортсменов.
Рублев: защита титула под вопросом
Андрей Рублев приехал в Мадрид в статусе действующего чемпиона. В прошлом году он пережил драматичный финал против Феликса Оже-Альяссима, но теперь ему предстоит еще более сложная задача — защитить титул. А это Рублеву пока не удавалось ни на одном турнире ATP. Сам Андрей оценивает свои шансы на защиту титула скептически.
«Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала. Обычно на большинстве турниров, где я побеждаю, на следующий год я проигрываю в первом круге», — сказал рыжеволосый россиянин.
Его путь начинается во втором раунде с матча против французского ветерана Гаэля Монфиса или игрока из квалификации, но уже в третьем круге Андрея может ждать опасный француз Артур Фис (13). Если выстоять против этого прогрессирующего соперника, то далее светит поединок против Бена Шелтона (12), а в четвертьфинале возможен матч с Александром Зверевым, только что выигравшим в Мюнхене. Рублев традиционно неплох на грунте, но хватит ли ему моральных сил пройти весь путь без осечек?
Медведев: цель — пройти до четвертьфинала?
Даниил Медведев никогда не блистал в Мадриде — его лучший результат здесь лишь 1/8 финала. В этом году у него есть шанс улучшить статистику, но уже в четвертом круге может ждать юный датчанин Хольгер Руне, с которым у Медведева напряженная история противостояний. К тому же этот соперник на подъеме после успеха в Барселоне.
Руне стартует против Флавио Коболли или Фабиана Марожана. В третьем раунде его потенциальный соперник — Себастьян Корда (23), а в четвертом может состояться матч против Даниила Медведева (9). Россиянин начнет турнир с серба Ласло Джере. Многолетний лидер нашего тенниса не всегда уверенно чувствует себя на грунте, хотя и выиграл последний на данный момент титул именно на этом покрытии. Если он и Руне сойдутся за путевку в четвертьфинал, это будет один из самых интересных матчей первой недели.
Нынешний грунтовый сезон Медведев начал на «мастерсе» в Монте-Карло, где в третьем круге уступил австралийцу Алексу де Минауру (2:6, 2:6). После этого Даниил немного отдохнул перед Мадридом и, будем надеяться, собрался с мыслями. Во всяком случае, его претензии на выход в четвертьфинал не кажутся невозможными.
Новак Джокович (4) пока не выигрывал турниров в нынешнем сезоне, но Мадрид — одно из его любимых мест. Великий серб начнет с матча против Маттео Арнальди или квалифаера. В третьем раунде его может ждать Уго Эмбер (22), а в четвертом — Фрэнсис Тиафо (16). Если Новак пройдет эти испытания, то в четвертьфинале его, скорее всего, встретит Джек Дрейпе, который в этом году уже выиграл Индиан-Уэллс.
Карлос Алькарас (2) — в роли главного фаворита домашнего «мастерса». Испанец приехал в Мадрид в отличной форме — на его счету титул в Монте-Карло и финал в Барселоне. Его первый соперник — Есихито Нисиока или Зизу Бергс, а в третьем раунде может ждать Иржи Легечка (26), который в прошлом году дошел до полуфинала.
Женский турнир: Соболенко и Андреева в роли главных фаворитов
Первая ракетка мира Арина Соболенко начинает турнир с матча против победительницы квалификации, но уже в четвертом круге ее может ждать серьезное испытание — Аманда Анисимова (15). Американка не только выиграла в этом году турнир в Дохе, но и ведет в личных встречах против Соболенко со счетом 5:2. Если белоруска пройдет этот барьер, то в четвертьфинале ее вероятными соперницами станут китаянка Чжэн Циньвэнь (8) или испанка Паула Бадоса (9).
Американка Джессика Пегула (3) и итальянка Жасмин Паолини (6) — главные претендентки на выход из второй части сетки. Однако сюрприз может преподнести Екатерина Александрова (21), которой в первом же матче может достаться Виктория Азаренко или Ольга Данилович. Если россиянка пройдет этот этап, то в третьем круге ее, скорее всего, ждет новоявленная австралийка Дарья Касаткина (14), а затем — та же Пегула. Главный вопрос: сможет ли Александрова переиграть Касаткину, с которой у нее непростые отношения на корте?
Мирра Андреева (7) стремительно растет: в прошлом году она дошла в Мадриде до четвертьфинала, а в этом сезоне уже выиграла два престижных турнира — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Ее путь в Мадриде сложен: возможны матчи с чешкой Каролиной Муховой в четвертом круге и с Кори Гауфф в четвертьфинале. Если Андреева сможет преодолеть этот путь, это для нее станет новым прорывом в элиту мирового тенниса и оправданием за не слишком удачные турниры в Майами и Штутгарте.
Путь Мирры в Мадриде начнется с матча против Ренаты Сарасуа или Мари Боузковой, а в третьем круге 17-летнюю россиянку может ждать Магдалена Френх (27). Но главный вызов — возможный четвертьфинал против Кори Гауфф (4). Американка пока не в лучшей форме, но на грунте всегда опасна. Если Андреева пройдет этот этап, то в полуфинале ей грозит поединок с принцессой грунта Игой Свентек (2). В прошлом году россиянка остановилась в четвертьфинале против Арины Соболенко. Теперь они в разных половинах сетки, и их встреча возможна только в финале.
Действующая чемпионка Мадрида Ига Свентек (2) стартует против Александры Эалы или Виктории Томовой. Главными соперницами польки на пути к полуфиналу могут стать Мэдисон Киз (5) или Эмма Наварро (11). Непростая сетка у россиянки Дианы Шнайдер (13). Первый матч — против Кэти Волынец или Петры Квитовой. В третьем круге ее ожидает возможная встреча с Еленой Остапенко (23) или Анастасией Павлюченковой. Если Шнайдер преодолеет эти этапы, то в четвертом круге ей играть со Свентек.
Турнир обещает напряженную борьбу с первых раундов. Первые матчи основных сеток стартуют 22 апреля. Год назад Мадрид стал свидетелем двух захватывающих финалов. В мужском турнире Андрей Рублев совершил впечатляющий камбэк против Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5), завоевав свой первый титул на испанском грунте. В женском финале Ига Свентек сломила сопротивление Арины Соболенко, одержав победу в трех сетах (5:7, 6:4, 7:6).
Соперники россиян в стартовых матчах Mutua Madrid Open-2025
Мужчины. Первый круг
Роман Сафиуллин — Артур Риндеркнех (Франция)
Второй круг
Андрей Рублев (7) — Гаэль Монфис (Франция) / квалифаер
Даниил Медведев (9) — Ласло Джере (Венгрия) / квалифаер
Карен Хачанов (24) — Райлли Опелка (США) / квалифаер
Женщины. Первый круг
Анастасия Павлюченкова — Анастасия Севастова (Латвия)
Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова
Анастасия Потапова — Эшли Крюгер (США)
Второй круг
Мирра Андреева (7) — Рената Сарасуа (Мексика) / Мари Боузкова (Чехия)
Диана Шнайдер (13) — Кэти Волынец (США) / Петра Квитова (Чехия)
Людмила Самсонова (18) — Элина Аванесян (Армения) / Каролин Доулхайд (США)
Екатерина Александрова (21) — Виктория Азаренко (Белоруссия) / Ольга Данилович (Сербия)
Анна Калинская (30) — квалифаер или лаки-лузер / Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Мария Мищенко