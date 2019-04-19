Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем

Итальянец Фабио Фоньини одержал победу над хорватом Борна Чоричем (1:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале "Мастерс" турнира ATP в Монте-Карло (Монако).
31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем. Ранее 32-летний испанец одержал победу над Гвидой Пелья (7:6 (7:1), 6:3).
Ранее россиянин Даниил Медведев переиграл в четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 6:2). В полуфинале 23-летний спортсмен встретится с сербом Душаном Лайовичем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Борна Чорич (Хорватия, 9) – 1:6, 6:3, 6:2
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