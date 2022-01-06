У Рублева отрицательный тест на коронавирус. Он уже в Австралии

Представитель теннисиста Андрея Рублева Софья Тартакова прокомментировала его состояние здоровья в преддверии Australian Open. Ранее сообщалось, что российский теннисист заболел коронавирусом.

«Все тесты на коронавирус у Рублева отрицательные. Он уже в Мельбурне, вчера улетел», — сказала Тартакова «СЭ».

Из-за коронавируса Рублев не смог принять участие на ATP Cup. Также по этой причине турнир пропустил Аслан Карацев и Евгений Донской.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.