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У Рублева отрицательный тест на коронавирус. Он уже в Австралии

13:27
Андрей Рублев. Фото Getty Images
Андрей Рублев. Фото Getty Images
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Представитель теннисиста Андрея Рублева Софья Тартакова прокомментировала его состояние здоровья в преддверии Australian Open. Ранее сообщалось, что российский теннисист заболел коронавирусом.

«Все тесты на коронавирус у Рублева отрицательные. Он уже в Мельбурне, вчера улетел», — сказала Тартакова «СЭ».

Из-за коронавируса Рублев не смог принять участие на ATP Cup. Также по этой причине турнир пропустил Аслан Карацев и Евгений Донской.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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