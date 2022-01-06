Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала визовые проблемы сербского теннисиста Новака Джоковича перед Australian Open.

«То, что его оставили в Австралии до разбора апелляции, дает надежду, что ему могут простить неправильные медикаментозные бумажки, которые он предоставил. Мы же не знаем причину медотвода. Тот факт, что он последние 3-4 месяца давал понять, что не будет прививаться, но, скорее всего, будет участвовать в AO, говорит о том, что он рассчитывал на какие-то послабления. Компания Tennis Australia, которая проводит Открытый чемпионат, договорилась с правительством штата Виктории о приезде Джоковича, а сейчас эта компания ретировалась», — сказала Дмитриева «СЭ».

Дмитриева полагает, что условия, в которых сейчас проживает Джокович, не являются тяжелыми.

«Правовым организациям все равно на великие достижения Джоковича и на то, будет он выступать в Австралии или нет. Они руководствуются буквой закона, которая не удовлетворена доказательствами медотвода серба. Можно только ему посочувствовать. Для такого великого чемпиона все, что происходит, немножко унизительно, но он, видимо, все-таки хотел обойти какие-то правила. В данном случае настырность Новака и вызвала раздражение», — добавила Дмитриева.

Напомним, что Джоковичу не разрешили въехать в Австралию для участия в Australian Open. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы якобы не соответствовал правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против COVID-19.

Джокович подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Возможно, теннисиста депортируют.

На данный момент виза аннулирована, а Джокович находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.