27 мая, 17:55

Ольховский о выходе Рублева в третий круг «Ролан Гаррос»: «Андрей был на высоте»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» выход Андрея Рублева в третий круг «Ролан Гаррос».

В среду, 27 мая россиянин победил аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)) в матче второго круга «Ролан Гаррос».

«Был сложный матч, но были и тяжелые условия. Жара была невыносимая. И соперник был тягучим. Но я считаю, что Рублев показал хорошую игру, учитывая сегодняшние кондиции. Где-то могли ожидать чего-то лучше, легче. Камило Уго достойно выступил, но Рублев был на высоте, преодолев не только соперника, но и погодные условия», — сказал Ольховский «СЭ».

В третьем круге «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия).

