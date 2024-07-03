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Кафельников — о победе Шараповой на Уимблдоне в 2004 году: «Выиграть в 17 лет на таком турнире — это очень престижно»

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Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о победе Марии Шараповой на Уимблдоне в 2004 году.

«Это значимая победа для Марии. Выиграть в 17 лет Уимблдон — это очень престижно. Сможет ли кто-то в ближайшее время из русских теннисисток повторить ее достижение? Не знаю, никто на этот вопрос не сможет дать ответа», — сказал Кафельников «СЭ».

Шарапова одержала победу на Уимблдоне 3 июля 2004 года. В финале турнира «Большого шлема» россиянка уверенно переиграла американку Серену Уимльямс со счетом 6:1, 6:4.

Россиянка является самой титулованной теннисисткой России. Спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.

Софья Грецкая

Уимблдон
Евгений Кафельников
Мария Шарапова
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