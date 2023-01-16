Кафельников объяснил, почему Медведев имеет преимущество во втором круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга Australian Open-2023 между Даниилом Медведевым и австралийцем Джоном Миллманом.

«Миллман не должен доставлять больших трудностей Медведеву, если Даниил будет играть на том же уровне, что и сегодня. Миллман выиграл тяжелый матч из пяти сетов, поэтому преимущество будет на стороне Медведева», — сказал Кафельников «СЭ».

В первом круге российский теннисист обыграл американца Маркоса Хирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2.