Александр Зверев пробился в третий круг Уимблдона
Немецкий теннисист Александр Зверев прошел в третий круг Уимблдона-2023.
Во втором круге немец победил японца Йосуке Ватануки в четырех сетах — 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.
Соперником Зверева в третьем круге станет итальянец Маттео Берреттини.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 19) — Йосуке Ватануки (Япония, LL) — 6:4, 5:7, 6:2, 6:2
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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