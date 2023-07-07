Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:01

Александр Зверев пробился в третий круг Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев прошел в третий круг Уимблдона-2023.

Во втором круге немец победил японца Йосуке Ватануки в четырех сетах — 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.

Соперником Зверева в третьем круге станет итальянец Маттео Берреттини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 19) — Йосуке Ватануки (Япония, LL) — 6:4, 5:7, 6:2, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Хесус Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Уимблдон-2023: расписание 7 июля в мужском одиночном разряде
Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона
Уимблдон-2023: расписание 7 июля в женском одиночном разряде
Касаткина уступила Азаренко в третьем круге Уимблдона
Алькарас победил Мюллера и прошел в третий круг Уимблдона
Карацев не смог пробиться во второй круг парного мужского турнира на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев не смог пробиться во второй круг парного мужского турнира на Уимблдоне

Алькарас победил Мюллера и прошел в третий круг Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости