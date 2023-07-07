Карацев не смог пробиться во второй круг парного мужского турнира на Уимблдоне

Россиянин Аслан Карацев и немец Даниэль Альтмайер вылетели в первом круге парного мужского турнира на Уимблдоне-2023.

Спортсмены уступили первой сеяной паре турнира, нидерландцу Весли Колхофу и британцу Нилу Скупски в двух сетах — 3:6, 5:7.

Во втором круге Колхоф и Скупски встретятся с австралийцами Ринки Хиндзикатой и Джейсоном Каблером.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) — Даниэль Альтмайер/Аслан Карацев (Германия/Россия) — 6:3, 7:5