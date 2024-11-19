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Надаль не смог сдержать эмоций во время исполнения гимна Испании на Кубке Дэвиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заплакал во время гимна Испании на Кубке Дэвиса-2024.

19 ноября 38-летний Надаль проводит матч 1/4 финала против Ботика ван де Зандсхюлпа (Нидерланды). Кубок Дэвиса это последний турнир испанца в карьере.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также двукратным олимпийским чемпионом. Кубок Дэвиса вместе со сборной Испании он выигрывал четыре раза.

Теннис
Рафаэль Надаль
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