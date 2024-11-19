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Сегодня, 21:13

Надаль проиграл ван де Зандсхюлпу в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу в 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту.

Надаль 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету ван де Зандсхюлпа 8 эйсов, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Эта встреча может стать последней в карьере 38-летнего Надаля, если сборная Испании проиграет Нидерландам. Сегодня на корт также выйдет Карлос Алькарас, который сыграет против Таллона Грикспора.

Матчи полуфинала Кубка Дэвиса пройдут 22 и 23 ноября, финал состоится 24 ноября.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ботик ван де Зандсхюлп — Рафаэль Надаль — 6:4, 6:4

Нидерланды — Испания — 1-0

Теннис
Рафаэль Надаль
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