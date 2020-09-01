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Рублев прошел во второй круг US Open

1 сентября 2020, 23:30
Андрей Рублев. Фото twitter.com
Андрей Рублев. Фото twitter.com
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Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах (6:4, 6:4, 6:3) обыграл француза Жереми Шарди и пробился во второй круг US Open. Матч длился два часа и девять минут. Следующим соперником Рублева станет победитель встречи Даниэль Таро (Япония) — Баррер Грегуар (Франция).

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 10) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:4, 6:3

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