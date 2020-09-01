Рублев прошел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах (6:4, 6:4, 6:3) обыграл француза Жереми Шарди и пробился во второй круг US Open. Матч длился два часа и девять минут. Следующим соперником Рублева станет победитель встречи Даниэль Таро (Япония) — Баррер Грегуар (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 10) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:4, 6:3