Рублев победил в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 6:2, 7:5. Матч длился 2 часа 36 минут.

На счету Рублева 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 19. У Руне — 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В решающем сете россиянин отыгрался, проигрывая со счетом 0:3.

Рублев одержал первую победу на турнире ATP-1000. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 5:7, 6:2, 7:5