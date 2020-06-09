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«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд». Кафельников высказался о деле Ефремова

11:08
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Бывший теннисист Евгений Кафельников опубликовал в Twitter сообщение о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего», — написал Кафельников.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

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