«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд». Кафельников высказался о деле Ефремова
Бывший теннисист Евгений Кафельников опубликовал в Twitter сообщение о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего», — написал Кафельников.
Решать судьбу человека,совершившего преступление должен суд! Искренне соболезную семье погибшего?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 9, 2020
Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.
В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.