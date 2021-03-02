Маррей обыграл Хаасе в первом раунде турнира в Роттердаме
00:17
В матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Голландия) британский теннисист Энди Маррей победил голландца Робина Хаасе (2:6, 7:6 (7:2), 6:3). Матч продолжался два часа и 31 минуту.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Робин Хаасе (Голландия, WC) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3
Кеи Нишикори (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — 7:6 (7:4), 6:1
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:0, 6:3
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