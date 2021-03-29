Медведев рассказал о судорогах на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о судорогах во время матча против австралийца Алексея Попырина (7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4) на турнире в Майами.

По ходу второго сета 25-летний россиянин взял медицинский тайм-аут, а в третьем сете у него начались судороги.

«Думаю, даже победа в финале Большого шлема в трех сетах не принесет чувство того, что я сегодня испытал после матчбола, — цитирует Медведева сайт ATP. — Я думал только об одном — это не упасть. Потому что, если бы я упал, то, наверное, уже бы не встал. В некоторых моментах я хотел просто лечь и сказать, что все кончено. Но я не мог себе такого позволить.

В конце я почти не мог ходить. Ноги не слушались. Я не мог их согнуть, не мог выпрямить. Я не мог сделать и шага больше чем на 10 сантиметров. Смешно то, что мы бы об этом не говорили, если бы я закончил матч за два сета".